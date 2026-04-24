26 yıl hapis cezası bulunan kadın, duvarı delip oluşturduğu gizli bölmede yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'de hakkında 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, duvarı delerek oluşturduğu gizli bölmede yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında H.B. (44) isimli firarinin saklandığı adres tespit edildi. Polis ekiplerinin bugün düzenlediği operasyonda H.B., yatak odasında şifonyer arkasında bir insanın sığabileceği büyüklükteki gizli bölme içerisinde saklanırken yakalandı.

H.B.'nin; elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık (6 yıl 6 ay), haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık (17 yıl 8 ay 25 gün), konut dokunulmazlığını ihlal etme (5 ay), mala zarar verme (3 ay 10 gün), kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık (1 yıl 8 ay) suçlarından toplam 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
