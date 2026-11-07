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26 ilde yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 92 kişiden 86'sı tutuklandı

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26 ilde yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 92 kişiden 86'sı tutuklandı
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Şanlıurfa merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 92 şüpheli yakalanarak Şanlıurfa'ya götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 86'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa merkezli 26 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 92 zanlıdan 86'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber ve organize suçlarla mücadele kapsamında, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar platformlarının altyapılarına entegre internet siteleri üzerinden bahis ve kumar oynatmak suretiyle haksız kazanç sağlayan suç yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. İdari yönetim, pazarlama ve yazılım departmanları şeklinde organize olduğu tespit edilen örgüte yönelik Şanlıurfa merkezli 26 ilde Siber Suçlarla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 92 şüpheli şahıs yakalanarak Şanlıurfa'ya götürüldü. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 86'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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