25 yıldır elektriksiz yaşadı, İHA'nın haberiyle ekipler harekete geçti 25 yıldır elektriksiz yaşadı, İHA'nın haberiyle ekipler harekete geçti Çatalca'da eşinin vefat etmesinin ardından babadan kalma arsanın üzerine kurduğu evde elektriksiz bir şekilde 25 yıldır yaşamını sürdüren 89 yaşındaki Remzi Gür, İHA'nın haberiyle elektrik sevinci yaşadı. 25 yıldır elektriksiz yaşadı, İHA'nın haberiyle ekipler harekete geçti İSTANBUL - Çatalca'da eşinin vefat etmesinin ardından babadan kalma arsanın üzerine kurduğu evde elektriksiz bir şekilde 25 yıldır yaşamını sürdüren 89 yaşındaki Remzi Gür, İHA'nın haberiyle elektrik sevinci yaşadı. Haberin ardından ekipler Remzi Dede'nin evine elektrik götürmek için çalışma başlattı. Çatalca'da 89 yaşındaki Remzi Gür, 1997 yılında eşinin vefat etmesinin ardından şehir hayatını bırakıp Belgrat Köyüne yerleşerek buradaki babadan kalma arsanın üzerine ev kurdu. 25 yıldır arsada kurduğu evde elektrik olmadan yaşamını sürdüren Remzi Dede, İhlas Haber Ajansının konuyu gündeme getirmesiyle yetkililerin dikkatini çekti. Elektrik kurumundaki ekipler Remzi Dede'yi arayarak, yapılacak işlemlerin ardından evine elektrik getireceğini söyledi. "Elektriğimi bağlayacaklarını söylediler" Elektriğinin bağlanacağını öğrenen Remzi Gür, " Teşekkür ederim. Elektriğimin bağlanması için benim yanıma geldiniz ve benimle ilgilendiniz. Elektrik idaresinden de geldiler. Adres bilgilerimi aldılar ve elektriğimi bağlayacaklarını söylediler. Herkese teşekkür ederim" dedi. İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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