25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalanıp cezaevine gönderildi.

Niksar ilçesine kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.G., jandarma ekipleri tarafından Serenli Beldesi'nde düzenlenen operasyonla yaralandı. Operasyon sırasında firarinin kaçmaya başlaması üzerine engebeli arazide kovalamaca yaşandı. Bir uzman jandarma çavuş ile firari arasında arbede yaşandı. Arbedede yere düşen jandarma görevlisinin ayağı kırıldı. Yakalanan firari ise çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine gönderildi. Yaralanan jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT