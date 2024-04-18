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25 yaşındaki belediye işçisinin korkunç ölümü: Kazanın şiddetiyle metrelerce havaya savruldu

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Antalya'da marketten dönen belediye işçisi Gürkan Gençer, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi çalışanı 25 yaşındaki Gürkan Gençer, öğle izninde markete gitmek için karşıya geçerken bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza anları ve sonrası güvenlik kamerasına yansırken, mesai arkadaşları ise Gençer'in kişisel eşyalarını emanete alarak gözyaşı döktü.

10 METRE HAVAYA UÇAN GENÇ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler bölümünde ilaçlama yapan 25 yaşındaki Gürkan Gençer öğle izninde markete gitmek için karşıya geçti. Marketten dönüşe geçen Gençer'e 46 yaşındaki Özgür K. kontrolündeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan Gençer, yaklaşık 10 metre uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

25 yaşındaki belediye işçisinin korkunç ölümü: Kazanın şiddetiyle metrelerce havaya savruldu

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜNÜN EŞİ ŞOKA GİRDİ

Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridine alarak, çalışma gerçekleştirdi. Otomobilin son hali kazanın şiddetini göstermeye yetti. Otomobil sürücüsünün eşi Esra K. ise olayda yaralandı. Kazanın ardından büyük korku ve panik yaşayan kadını eşi sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ve eşi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

25 yaşındaki belediye işçisinin korkunç ölümü: Kazanın şiddetiyle metrelerce havaya savruldu

MESAİ ARKADAŞLARI EŞYALARINI ALIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından olay yerine koşan gencin mesai arkadaşları ise yerde cenazeyi görünce büyük hayal kırıklığı yaşayarak gözyaşı döktü. Gençer'in mesai arkadaşları tarafından bulunan ayakkabıları ise hemen yanıbaşına konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kişisel eşyaları mesai arkadaşlarına verildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Antalya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Uğur Çakır:

O kadar hız olacağı bu ama olan ölene olacağı için Adalet sadece adalet teyze kaldığı için ceza mı denetimli serbestlik.

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