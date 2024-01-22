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Gaziantep'te 24 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs suçüstü yakalandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi 190 saat süren güvenlik kamera incelemesi ve teknik takip sonucunda bir araçtan hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 24 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, 190 saat süren güvenlik kamera incelemesi ve teknik takip sonucu bir araçtan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde ve farklı yerlerde meydana gelen 24 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 16 otodan hırsızlık, 6 oto hırsızlığı ve 2 açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 24 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahıs, 190 saat süren güvenlik kamera incelemesi ve teknik takip sonucu başka bir araçtan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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