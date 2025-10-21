23 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Nazilli'de Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli Jandarma Karakol Komutanlığı ve Nazilli Jandarma Suç Araştırma Timi ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak icra ettiği aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Aydın Asliye Ceza İlamat Masasının, elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık, Nazilli 6. Asliye Ceza Mahkemesinin, hükümlü ve tutuklunun kaçması, Nazilli 4. Asliye Ceza Mahkemesinin, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, suçlarından toplam 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs gerekli kontrollerin yapılmasına müteakip, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN