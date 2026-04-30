23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 'silahlı yağma' suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde hakkında 'silahla yağma' suçundan 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalandı. İşlemleri tamamlanan S.D. cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ