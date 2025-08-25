22 yaşındaki Helin'e ne oldu? Ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

Güncelleme:
İstanbul Beşiktaş'ta bir evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Helin Uçar evinde ölü bulunmuştu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni detaylar da ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta üniversite öğrencisi Helin Uçar'ın hayatını kaybetmesi çevresini yasa boğdu. Amasya'dan gelerek üniversitede İç Mimarlık bölümünü kazanan 22 yaşındaki Uçar, Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde kiraladığı evde yalnız yaşıyordu. 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Uçar'dan haber alamayan yakınları, Samsun'dan İstanbul'a geldi. Çilingir yardımıyla girilen evde genç kadının cansız bedeni bulundu. İncelemelerin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

HELİN'İ KOMŞULARI ANLATTI

Sabah'ta yer alan habere göre; komşuları Helin Uçar'ı "22 yaşında, daha gençliğinin baharında, sessiz sakin ve iyi kalpli bir insan" sözleriyle tanımladı. Başarılı ve sevilen genç kadının ölümü ailesini ve çevresini derin yasa boğdu. Cenazesi memleketi Amasya'da toprağa verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede Uçar'ın vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.

ARKADAŞLARINA MESAJ ATMIŞ

Helin Uçar'ın bir süre önce birlikte yaşadığı klinik psikolog ev arkadaşının iş yeri açarak evden ayrıldığı öğrenildi. Genç kadının bu süreçte tek başına yaşadığı, ölmeden hemen önce ise bir arkadaşına "sorunlarım var" diye mesaj attığı iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
