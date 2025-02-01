İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini 'büyük' aşkı için katletmiş

17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş

21 yıl sonra özgürlüğün kavuşan İmad Ebu Ramuz'un anlattıkları yürek burktu

21 yıl sonra özgürlüğün kavuşan İmad Ebu Ramuz'un anlattıkları yürek burktu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in esir takası kapsamında 21 yıl hapis yatan Filistinli mahkum İmad Ebu Ramuz, Batı Şeria'nın El Halil kentinde ailesi ve vatandaşlar tarafından sevinç gözyaşları ile karşılandı. Ramuz, özgürlüğün getirdiği duygularını paylaşırken, İsrail'in kutlama yapılmaması için evini 5 kez bastığını söyledi.

Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumların aileleriyle bir araya gelmesi duygu dolu anlara sahne oluyor.

21 YIL SONRA DÖNDÜ

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası çerçevesinde 21 yıllık mahkumiyetin ardından bugün serbest bırakılan İmad Ebu Ramuz, Batı Şeria'ya döndü. El Halil kentinde büyük bir coşkuyla karşılanan 52 yaşındaki Ramuz ailesiyle buluştuğunda sevinç gözyaşları döküldü.

"KONUŞMAMAMI İSTEDİLER"

Ramuz yaptığı açıklamada, "Özgürlüğümüzün gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İsrail işgali konuşmamamı istedi ama halkımız teşekkürü hak ediyor. Savaş boyunca İsrailli gardiyanların günlük saldırılarına maruz kaldık, yiyecek ve içecek sıkıntısı çektik ve İsrailli gardiyanlar tarafından tıbbi olarak ihmal edildik. Vücudumda İsrailli gardiyanlar tarafından dövüldüğüme ve saldırıya uğradığıma dair izler var" dedi. Ramuz, özgürlük duygusunun tarif edilemeyeceğini ve bu güzel karşılama için Filistin halkına teşekkür ettiğini belirtti.

İSRAİL TEHDİT EDİP EV BASTI

Öte yandan, İsrail'in İmad Ebu Ramuz'un ailesini herhangi bir kutlama yapılmaması konusunda tehdit ettiği ve Ramuz'un evine 5 kez baskın düzenlediği öğrenildi. - EL HALİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
img

Türkiye, o ülkenin parasını döviz listesinden çıkardı
img

Cimbom, yıldız ismin transferini bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

Yüksel Güran ve Enes Güran için yeni karar!
Galatasaray, Morata transferini bitirdi

Cimbom, yıldız ismin transferini bitirdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.