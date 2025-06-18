21 Yaşındaki Sağlık Çalışanı Görkem Şimşek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşadığı evde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Görkem Şimşek son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde görevli olduğu öğrenilen genç sağlık çalışanı, İzmit'te kiracı olarak kaldığı evde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Görkem Şimşek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Şimşek, Körfez Yeniyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Erikli Mezarlığı'na defnedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ