21 Yaşındaki Sağlık Çalışanı Görkem Şimşek Son Yolculuğuna Uğurlandı

21 Yaşındaki Sağlık Çalışanı Görkem Şimşek Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşadığı evde hayatını kaybeden 21 yaşındaki sağlık çalışanı Görkem Şimşek, cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşadığı evde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Görkem Şimşek son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde görevli olduğu öğrenilen genç sağlık çalışanı, İzmit'te kiracı olarak kaldığı evde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Görkem Şimşek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Şimşek, Körfez Yeniyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Erikli Mezarlığı'na defnedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlığın önüne tabut bırakan Türk-İş'ten grev kararı

Binlerce işçi soluğu bakanlığın önünde aldı! Türk-İş'ten grev kararı
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti

Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.