21 yaşındaki genci yol tartışmasında öldürmüştü, 23 yıl hapis cezası aldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bungalov tatili için gelen 21 yaşındaki gencin yol tartışmasında öldürülmesi olayına ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuk sanığın 23 yıl hapsine, tutuksuz sanığın ise beraatine karar verdi.

Olay, 7 Şubat 2025 tarihinde Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Sapanca istikametine giden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobil ile aynı yöne giden B.B. idaresindeki araçtaki kişiler arasında yol meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen B.Y. (31), silahla 41 AKB 278 plakalı otomobil sürücüsü K.T. ile yanında bulunan Mert Elter'i (21) vurdu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elter, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 21 yaşındaki gencin öldürüldüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

Cephanelik dolu evde yakalanmışlardı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde cinayeti işleyen B.Y.'nin adresi tespit edildi. Özel Harekat Polisleri eşliğinde adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; olayın firari şüphelisi B.Y. (31) ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş. (50), M.Ş. (42), H.C. (65), Ü.B. (61) ve F.B. (32) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte toplam 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ve 663 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Cinayeti işleyen tutuklandı

Emniyetteki ifadesi sonrasında sağlık sorunları sebebiyle H.C. serbest bırakılırken cinayeti işleyen B.Y. ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş., M.Ş., Ü.B. ve F.B. isimli 5 şüpheli geniş güvenlik önlemi alınarak öğle saatlerinde Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayeti işleyen B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ş. (50) adli kontrol ile diğer şahıslar Ü.B. (61), M.Ş. (42) ve F.B. (32) ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Son duruşma görüldü

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, ölen Mert Elter'in annesi D.E. ve babası N.E, tutuklu sanık B.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu. Saldırıda yaralanan K.T. ile avukatı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Elter'in annesi D.E., "Benim çocuğum görülmeyecek şekilde değil, Mert'i görmemesi imkansız. Çocuğum yüzde 50 zihinsel engelliydi. Araca zarar vermek için ateş ettiğini söylüyor. Zarar vermek istese aracın tekerlerine ateş ederdi. Bile isteye kasten öldürdü, katildir" dedi.

21 yaşındaki gencin öldürülmesi olayında tutuklu sanığa 23 yıl hapis

Söz hakkı verilen tutuklu sanık B.Y, "Yaralıya karşı bile kasten öldürmeye teşebbüs etmedim. Ayağına doğru ateş ettim, kendimi koruma amaçlı. Arabanın içinde de biri olduğunu bilseydim ateş etmezdim" diye konuştu.

Tutuksuz sanık B.B.'nin müdafisi ise müvekkilinin kolluk kuvvetine teslim olduğunu, olayın planlanmadığını, ani geliştiğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.Y.'nin "olası kastla öldürme" suçundan 21 yıl hapis, K.T.'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan 13 bin 500 lira para cezasına, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis ile 10 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verirken tutuksuz sanık B.B.'nin ise beraatine hükmedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı