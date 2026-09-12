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21 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

21 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Antalya’da virajda kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da virajda kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün gece 00.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kundu istikametine seyir halindeki Fatih Ünal'ın (21) kullandığı 48 AJJ 928 plakalı motosiklet, Örnekköy Büfe önüne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak motosikletten fırlayan Ünal karşı şeride geçerek yol kenarındaki bordür taşına çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle uzun süre trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının adından 21 yaşındaki Fatih Ünal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı noktada benzer kazalar yaşandı

Öte yandan, aynı noktada daha önce onlarca yaralamalı ve ölümlü kazanın meydana geldiği öğrenildi. Son olarak 20 Mayıs tarihinde Kundu bölgesinde bir otelde çalışan Abdullah K. (22), aynı otelde birlikte çalıştıkları Şaban Efe Çavuş (18) ile birlikte vardiyalarına gitmek üzere motosikletle yola çıkmış, Yaşar Sabutay Bulvarı üzerine geldiklerinde Abdullah A.'nın idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak refüje çarpmıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Şaban Efe Çavuş hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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