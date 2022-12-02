21 yaşındaki genç kızın dehşeti yaşadığı minibüs trafikten men edildi 3. Sayfa Haberleri Sakarya'da 21 yaşındaki genç kızın içerisinde cinsel saldırıya uğrayarak, darp edildiği minibüs trafikten men edildi. Sakarya'da 21 yaşındaki genç kızın içerisinde cinsel saldırıya uğrayarak, darp edildiği minibüs trafikten men edildi. Olay, 28 Kasım Pazartesi gecesi yaşanmıştı. Üniversite okuduğu İstanbul'dan geldikten sonra aile evine gitmek isteyen 21 yaşındaki M.K. isimli genç kız, Adapazarı Gar Meydanı'ndan bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 54 M 0258 plakalı minibüste adeta dehşeti yaşamıştı. Bindiği minibüste cezaevinden 8 gün önce çıkan ve daha öncesinde 30 adet farklı suçlardan kaydı bulunan şoför S.S.Y.'nin cinsel saldırısına uğrayan M.K., karşı koyunca darp edilmişti. Olayın ardından yakalanan S.S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın dehşeti yaşadığı 54 M 0258 plakalı minibüs trafikten men edildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler

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