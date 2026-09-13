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21 yaşındaki genç bıçaklı kavgada ağır yaralandı

21 yaşındaki genç bıçaklı kavgada ağır yaralandı
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Malatya’da çıkan bıçaklı kavgada 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine ara sıra gelen A.B. (21) ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.B. karın bölgesinden bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, özel araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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