Yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınanların meslekleri şok etti

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 128 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında genel müdür, banka müdürü, komiser, polis memuru, öğretim görevlisi ve avukatlar bulunuyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uzun süredir yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Adana merkezli 21 ilde 198 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapılmıştı. 228 ayrı adrese yapılan baskınlarda 128 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında elektronik para ve ödeme hizmetleri genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, aynı şirketin finans genel müdürü, operasyon genel müdür yardımcısı, biri banka müdürü olmak üzere 3 banka yöneticisi, 1'i komiser, 3'ü ihraç olmak üzere 8 emniyet personeli, 4 avukat, bir öğretim görevlisinin de olduğu öğrenildi. - ADANA

