2025-2026 Eğitim Yılı İçin Okul Çevresinde Denetimler Yapıldı
Erzurum'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlangıcı kapsamında, 300 okul ve çevresinde denetim yapıldı. 94 ekip ile gerçekleştirilen uygulamalarda, metruk binalar, internet kafeler, oyun salonları ve parklar kontrol edildi.
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı eğitim başlangıcı okullar ve çevresi uygulaması kapsamında il merkezi ve ilçelerde bir dizi uygulama gerçekleştirildi.
94 ekip 235 personel ile yapılan uygulamada; 300 okul ve çevresi, 2 bin 103 şahıs, 78 metruk bina, 44 internet cafe ve oyun salonu, 94 kahvehane, 62 büfe ve iddia bayii, 89 park-bahçe kontrol edildi.
Yapılan uygulamalarda 1 şahsa bakaya işlemi yapılırken söz konusu uygulamaların önümüzdeki süreçte de devam ettirileceği belirtildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa