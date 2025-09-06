2025-2026 Eğitim Yılı İçin Okul Çevresinde Denetimler Yapıldı

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı eğitim başlangıcı okullar ve çevresi uygulaması kapsamında il merkezi ve ilçelerde bir dizi uygulama gerçekleştirildi.

94 ekip 235 personel ile yapılan uygulamada; 300 okul ve çevresi, 2 bin 103 şahıs, 78 metruk bina, 44 internet cafe ve oyun salonu, 94 kahvehane, 62 büfe ve iddia bayii, 89 park-bahçe kontrol edildi.

Yapılan uygulamalarda 1 şahsa bakaya işlemi yapılırken söz konusu uygulamaların önümüzdeki süreçte de devam ettirileceği belirtildi. - ERZURUM