2000 Yılındaki Bebek Cinayetinin Şüphelisi Yakalandı

2000 Yılındaki Bebek Cinayetinin Şüphelisi Yakalandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2000 yılında 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğarak öldüren D.İ., Nazilli'de polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Şüpheli, cinayeti itiraf etti ve adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2000 yılında yaşanan ve 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğarak öldüren şüpheli Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Balıkesir'in Susurluk ilçesi Beyköy Köyü'nde 2000 yılındaki bebek cinayetinin aydınlatılması ve şüphelisinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın detaylı ve sıkı şekilde gerekli tüm araştırmaların yapılmasına dair talimatları ile ivedilikle soruşturmaya başlandı. Yaklaşık olarak 2 ay boyunca yapılan gizli ve sıkı araştırmalar sonucunda şüpheli D.İ.'nin (38), 11 Ekim 2000 günü 2 aylık kız kardeşi olan Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü tespit edildi. Şüpheli şahıs Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli D.İ. alınan ifadesinde konuyu kendisinin gerçekleştirdiğini, kız kardeşini yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

