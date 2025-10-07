20 Yıldır Aranan Zanlı Kırklareli'nde Yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 20 yıldır 'kasten adam öldürme' suçundan aranan zanlı, Kırklareli'nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Silvan ilçesinde 28 Şubat 2005'te su ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanması ile ilgili zanlı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ekipler harekete geçti. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlının Yörükbayır köyünde bulunan bir çiftlikte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyon sonucu zanlı M.P. yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ