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Denizli'de 20 yıl önce işlenen faili meçhul bakkal cinayeti HTS kayıtlarıyla aydınlatıldı

Denizli'de 20 yıl önce işlenen faili meçhul bakkal cinayeti HTS kayıtlarıyla aydınlatıldı
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Denizli'de 2006'da öldürülen bakkal Mehmet Ali Türkmen cinayeti, HTS kayıtları sayesinde 20 yıl sonra aydınlatıldı. İki zanlı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Denizli'de 2006 yılında meydana gelen faili meçhul bakkal Mehmet Ali Türkmen cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 2'si suçunu itiraf ederken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Cinayet büro dedektiflerinin geçmişe dönük HTS (Tarihsel Trafik Arama) kayıtlarını inceleyerek çözdüğü olayda, cinayetin maktulün arkadaşları olan bir kadını taciz ettiği iddiasıyla işlendiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllara ait faili meçhul dosyaları aydınlatmak amacıyla yürütülen geniş çaplı çalışmalar kapsamında 20 yıl önce işlenen Mehmet Ali Türkmen cinayetini yeniden masaya yatırdı. Olay dönemine ait iletişim trafiğini ve HTS kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen E.T. (43), K.T. (35), E.Ş. (36), A.Ş. (36) ve P.Ş.'yi (59) düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette sorgu sırasında şüphelilerden 2'si cinayeti 20 yıl sonra itiraf etti. Şüpheliler verdikleri ifadede, maktul bakkal Mehmet Ali Türkmen'in, arkadaşları olan E.Ş.'yi (36) taciz ettiğini ileri sürerek cinayeti bu sebeple işlediklerini iddia etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler A.Ş. ve P.Ş.'nin ise suçu bildirmeme suçundan dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.

2 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. ve K.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında taciz edildiği öne sürülen E.Ş.'nin de bulunduğu diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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