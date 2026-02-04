Haberler

Kardeşinin Katilinin Arkadaşına Saldırdı: 1 Yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Elif A.’nın 2006 yılında vefat etmesine neden olan şahısların arkadaşının yanına oturması üzerine tartışan Arif A., amcasının oğlu Zafer A.’yı tabancayla ağır yaraladı. Olay sonrası polise teslim olan Arif A., tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi yıllar önce kız kardeşini vurarak öldüren şahısların arkadaşlarının yanlarına oturması yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla ağır yaraladı.

28 Ağustos 2006 tarihinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Eflatun Sokak'ta meydana gelen olayda, Murat T. ile Ramazan A., gasp ettikleri taksiyle geldikleri sokakta, evinin önünde oturan Zafer A.'ya tabancayla ateş açmış, yanında çay içen amcasının kızı Elif A. (19) başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti. Saldırıda Zafer A. da yaralanmıştı.

Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından, Elif A.'nın ağabeyi Arif A. (43), dün gece İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde bulunan bir büfenin önünde, olayda yaralanan amcasının oğlu Zafer A. (49) ile birlikte otururken, yanlarına gelen bir kişinin kız kardeşinin ölümüne sebep olan şahısların arkadaşı olduğunu öğrenince tepki gösterdi. "Bu şahsı neden bizim masaya oturtuyorsun" diyerek başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arif A., tabancayla amcasının oğlu Zafer A.'ya ateş açtı. Karın ve bacağından vurulan Zafer A. ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kullandığı silahla birlikte polise teslim olan Arif A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Arif A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
