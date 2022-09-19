20 yaşındaki gençten haber alınamıyor

Selimpaşa Mahallesi'nde 20 yaşındaki Recep Çelikel, 18 Eylül Pazar günü saat 17.00 sıralarında tekneyle denize açıldı. Çelikel'e uzun süre ulaşamayan ailesi, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil güvenlik ekipleri, gencin bulunmasına yönelik denizde arama çalışması başlattı.

AİLENİN SAHİLDE BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Arama çalışması sürerken dün akşamdan itibaren arama çalışmasının yapıldığını belirten gencin amcası Ahmet Çelikel, "Telefonunu bozuk olduğu için yanına almamış, kimliği de evde. İşi dolayısıyla buradaydı, işi bittikten sonra balığa çıkmış, ekipler teknesinin sürüklendiğini düşünüyor" dedi.