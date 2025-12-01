20 Yaşındaki Genç Kız Samsun'da İntihar Etti, 2 Gözaltı

Samsun'da 20 yaşındaki genç kız amcasının evinin 4'üncü katından atlayarak intihar ederken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Z.U, amcasına ait evin 4'üncü katındaki mutfak penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla bağlantılı olarak biri 18 yaşından küçük olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN