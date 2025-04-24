20 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 182 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı"

MERSİN - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 182 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin merkezli Adana, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Afyon, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Bitlis, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muş, Uşak, Yalova, Gaziantep ve Osmaniye'de 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik 217 farklı adrese eş zamanlı olarak özel harekat ve drone destekli 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 128'i tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ile dijital materyal ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.