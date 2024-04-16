20 aracın lastiklerini kesen şahıs kamerada

MERSİN - Mersin'de bir kişinin park halindeki 20 aracın lastiklerini kesici aletle patlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi'nde araçlarını park eden vatandaşlar, sokağa indiklerinde araçlarının lastiklerinin kesilmiş olduğunu gördü. Sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen araç sahipleri, bir şahsın lastikleri kestiğini fark etti.

Araç sahiplerinin şikayetiyle polis, 20 aracın lastiğini kesen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.