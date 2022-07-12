Bayram tatili için kiraladıkları villa, 2 yaşındaki Zeynep'e mezar oldu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kurban Bayramı tatili için Antalya'nın Serik ilçesine giden Kades ailesinin 2 yaşındaki kızları Zeynep Mina, oynarken düştüğü havuzda yaşamını yitirdi.
Belek Mahallesi'nde villa kiralayan Kades ailesinin evde bulunduğu sırada bahçedeki havuz kenarında oynayan Zeynep Mina, dengesini kaybederek suya düştü.
BABASI HEMEN HAVUZA ATLADI
Anne ve babası, kızlarının havuzda çırpındığını fark etti. Havuza atlayan baba, kızını çıkartıp 112'yi aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Zeynep, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KURTARILAMADI
Zeynep, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik kızın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Baba ve anne polis merkezinde ifade verdi.
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - 3. Sayfa