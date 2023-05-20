Zonguldak'ta mide bulandıran olay! Hastaneye baygın halde getirdiği 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuş

Zonguldak'ta annesinin emanet ettiği 2 yaşındaki kız çocuğunu kafasını duvara defalarca vurarak bayıltan 25 yaşındaki şahsın, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Sorgusunda her şeyi itiraf eden 25 yaşındaki şahıs tutuklanırken, küçük çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İstasyon Mahallesi'nde 18 Mayıs günü önceden tanıştığı M.Ö. adlı kadının evine giden F.S. geceyi birlikte geçirdi. Ertesi gün anne M.Ö. yanına 8 yaşındaki kızını alarak markete gitti.

2 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

İddiaya göre, bu sırada evde 2 yaşındaki kızları N.Ö. ise telefondan video izlerken F.S. küçük kıza nitelikli cinsel saldırıda bulundu. Küçük kız bayılınca kendine gelmesi için başını defalarca duvara vurdu. Yaşananların ardından küçük kız bayılınca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye de gelen F.S., bebeğin "Nöbet geçirdiğini" söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Doktor kontrolü sonrasında F.S. tarafından kızın nitelikli cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkınca yakalandı. İfadesinde küçük kıza yaptıklarını ve tüm suçunu itiraf eden F.S. "Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Öldürmeye Teşebbüs", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan anne M.Ö. ile olayda bağlantısı olduğu iddia edilen M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. 8 yaşındaki kız çocuğu ise devlet tarafından koruma altına alındı. 2 yaşındaki N.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.