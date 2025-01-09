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2 PTT görevlisini öldüren şüpheliden 'şeker krizi' savunması

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Rize'de PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde tartıştığı kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş (50) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ı (45) tabancayla vurarak öldüren Hakan Kocaman'ın (47) ifadesi ortaya çıktı. Silahla yaralama suçundan kaydı olduğu belirtilen Kocaman'ın ifadesinde, "Şeker krizine girdim. Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır" dedi.

Rize'de 7 Ocak'ta, Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü'nde meydana gelen olayda; müdürlüğün kargo birimine gelen Hakan Kocaman, babasına ait banka kartının kendisine verilmesini talep etti. Hakan Kocaman, usulsüz olduğu gerekçesiyle bu talebi geri çevrilince çalışanlarla tartıştı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hakan Kocaman, belinden çıkardığı tabancayla ateş açıp, otomobiliyle kaçtı. Kurşunların isabet ettiği kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Okumuş ve Beyazıt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Saldırı sonrası saklandığı binanın çatı katında yakalanan Hakan Kocaman, 'Kamu görevlisini görevi başında öldürmek' ve 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından tutuklandı. Selim Okumuş, Hemşin ilçesinde, temizlik görevlisi Ömer Beyazıt da Derepazarı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Olayla ilgili soruşturma sürerken Hakan Kocaman'ın, savcılık sorgusundaki ifadesi ortaya çıktı. Silahla yaralama suçundan kaydı olduğu belirtilen Kocaman ifadesinde, "Yaklaşık 4 yıldır şeker hastasıyım. Ayrıca babamın zihinsel problemleri mevcut ailenin en büyük çocuğu olarak babamla ben ilgileniyorum. Kartı almak istedim. Yaşanan olayda şeker krizine girdim. Korkup silahımı çıkardım. Kaç el ateş ettiğimi, kimi hedef aldığımı hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok pişmanım. Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır" dedi.

TÜRK HABER-SEN TEPKİ

Öte yandan Türk Haber-Sen Rize İl Temsilciliği üyeleri de PTT çalışanlarıyla birlikte yaşanan saldırıyı kınadı. Kent merkezindeki PTT Merkez Müdürlüğü önünde toplanan grup adına açıklama yapan KAMU-SEN İl Temsilcisi Murat Köseoğlu, "Meydana gelen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan elim olayın ardından duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kamu çalışanlarının haklarının ve güvenliğinin korunması için her türlü mücadeleyi vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

2 PTT görevlisini öldüren şüpheliden 'şeker krizi' savunması
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Şeker hastalığının öyle bir etkisi yok. Uydurma. Açlık ve uykuya eğilim yapar. Böyle bir şeye neden olmaz

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

kitleyin mühebbeti yatsın bedava ekmek vermeyin taş kırsın ocakta

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

şeker, şeker yatarsın

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Her şerker hastası şeker komasına girse dünyada insan kalmaz ama şeker komasında nasıl dinç bir şekilde elini kolunu sallayarak insan öldürdün acaba kitlenmedin komada

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Haber YorumlarıOYUN Park:

önce saldırılmış ve dayak yemiş... sonra silahı çıkarmış. İNSANLAR GERÇEK MERMİ DEĞİL SU TABANCASI TAŞIMALI veya elektrikli şok falan... Ne oldu şimdi kendini koruyamadı, onlarca insan perişan oldu. KEŞKE YANINDA BİR ŞİŞE SU BULUNDURSAYMIŞ BİRAZ DA ŞEKER.

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