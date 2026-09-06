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İnegöl'de Zincirleme Kazada Çocuk Yaralandı

İnegöl'de Zincirleme Kazada Çocuk Yaralandı
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Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde 2 otobüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, özel halk otobüsünde yolcu olan 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otobüs ile 3 otomobil çarpıştı. Kazada özel halk otobüsünde bulunan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şakir T. yönetimindeki 16 M 06034 plakalı özel halk otobüsü, önünde seyir halindeyken duran Mustafa Ö. idaresindeki 16 ZM 527 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önünde bulunan Ümit K. yönetimindeki 26 ZN 101 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan 26 ZN 101 plakalı otomobil ise Sercan Y. yönetimindeki 22 PK 500 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Kaza zincirine saniyeler sonra Sinem G. yönetimindeki 16 AKP 729 plakalı otomobil de dahil oldu. Duramayan otomobil, özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Hediyenur M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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