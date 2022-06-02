2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi 242. Sokak'ta 23 Mayıs günü öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma tarafların pompalı tüfek ve tabanca çekmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafta sokak ortasında birbirlerinin üzerine kurşun yağdırdı. Kavga esnasında vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Cuma Arar ile Mehmet Polat olay yerinde hayatını kaybederken, Hüseyin T. ağır yaralandı. Polis ekiplerinin silahlı kavganın ardından başlattığı soruşturma çerçevesinde zanlılar T.İ. ve A.A. gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan T.İ. tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı

2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerine İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Dehşete düşüren anlar olayın yaşandığı sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. 2 kişinin kurşunlanarak öldürüldüğü anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Silahların çekilmesinden önce taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma da görüntülere yansıdı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa