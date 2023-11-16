Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz akşam parkta işlenen cinayetin faili olduğu iddiası ile gözaltına alınan Gökhan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 kardeşten birini yaralayıp diğerini öldüren zanlı tutuklandı

Cinayetin faili tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz akşam parkta işlenen cinayetin faili olduğu iddiası ile gözaltına alınan Gökhan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı'nda alkol alan Uğur Gün ve Veysel Gün'e silahlı saldırıda bulunan ve Uğur Gün'ü öldürüp, ağabeyi Veysel Gün'ü de yaralayan Gökhan E. adlı şüpheli, Çorlu ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Gökhan E., adliyeye sevk edildi.

Kendisine ağır küfür ettikleri için tabancasına davranarak şahısları vurduğunu öne süren Gökhan E., pişman olduğunu söyledi. Şüpheli şahıs, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.