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Denizli'de Kayıp Şahıs Aracında Ölü Bulundu

Denizli'de Kayıp Şahıs Aracında Ölü Bulundu
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Denizli’de 2 gündür hakkında kayıp ilanı bulunan 53 yaşındaki adam, boş arazide park halindeki aracında ölü olarak bulundu.

Denizli'de 2 gündür hakkında kayıp ilanı bulunan 53 yaşındaki adam, boş arazide park halindeki aracında ölü olarak bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 gündür park halindeki aracı görerek şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri araç içerisinde bir erkek şahsı hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda araçta cansız bedeni bulunan kişinin aynı ilçede Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ve hakkında iki gündür kayıp ilanı bulunan Mehmet Güner (53) olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Mehmet Güner'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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