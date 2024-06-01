2 çuval Hakkari soğanını İran'a götürmek üzereyken yakalandı: 1 milyon 161 bin 423 TL para cezası verildi

İran uyruklu bir vatandaş, 2 çuval içerisinde çok sayıda Hakkari soğanı bitkilerini yurt dışına çıkarmaya çalıştığı sırada, Yüksekova Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğün ekipleri tarafından tespit edilirken, Biyoçeşitliliği tahrip etmek suçundan 3 kişiye toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün X hesabındam yapılan paylaşımda, "29 Mayıs 2024 tarihinde Hakkari İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova DKMP Şefliği'ne gelen ihbar üzerine Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde, İran uyruklu bir kişinin yanında bulunan iki çuval içerisinde çok sayıda Hakkari soğanı (Allium rhetoreanum-Nab.) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilmiştir.

Bitkilerin yumrularıyla birlikte ve yumrusuz olarak doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenmiş ve tüm bitkilere Yüksekova DKMP Şefliği tarafından el konulmuştur. El konulan bitkilerin çimlenebilecek durumda olanları, Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Mükemre eşliğinde Yüksekova Dağlıca bölgesinde uygun habitatlara ekilmiş, soğansız örnekleri ise bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Mükemre'ye teslim edilmiştir.

Biyoçeşitliliği tahrip etmek suçundan 3 kişiye toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası verilmiştir. Kişi başına düşen ceza miktarı 387 bin 141 TL olarak belirlenmiştir" denildi. - HAKKARİ