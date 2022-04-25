2 bin 754 sürücüye 1,5 milyon lira ceza

SAMSUN (İHA) - Samsun'da polis tarafından 22-25 Nisan tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 754 araç ve sürücüye 1 milyon 488 bin TL cezai işlem uygulandı, 241 araç da trafikten men edildi. Uygulamalarda ise 28 bin 49 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 63 aranan şahıs yakalandı.

22-25 Nisan tarihleri arasında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, İkadım, Canik ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı denetimler, sabit yol ve şok uygulamalar yapıldı.

63 aranan şahıs yakalandı

Denetim ve uygulamalarda 28 bin 49 şahsın GBT sorgusu yapılarak 63 aranan şahıs yakalandı.

8 şahıs gözaltına alındı, 7 şahsa adli işlem, 23 şahsa idari işlem yapıldı. Bunlardan 14'üne 4 bin 486 TL para cezası uygulandı. 4 bin 678 araç kontrol edilerek 36 araca trafik ekiplerince gerekli işlemler yapıldı. 2 aranan araç yakalandı, 423 iş yeri kontrol edildi. 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca,

9 adet mermi, 25 adet kesici /delici alet, 806 ad. ecza-25,73 gr. kannabionid-125,71 gr. metamfetamin-20,04 gr. esrar- 1 adet uyuşturucu madde-1 adet hassas terazi-5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 6 gr. Hint keneviri tohumu elde edildi.

Ceza yağdı

Trafik yönünden 9 bin 180 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 754 araç ve sürücüye 1 milyon 488 bin 658 TL cezai işlem uygulandı, 241 araç da trafikten men edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa