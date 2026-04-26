2 aylık bebeğini öldürme şüphesiyle gözaltına alınan anne: 'Ben öldürmedim'

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 aylık kızını boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne Serpil C.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli anne ifadesinde, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aylık Ela C. evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Kan donduran olayın ardından şüpheli anne Serpil C. (30), evden çıkarak D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa ilçesi istikametine kilometrelerce yürüdü. Yol kenarında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan anne emniyete götürülürken, hayatını kaybeden minik Ela ise bugün Demircisopran köyünde acılı babasının gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Kimin öldürdüğünü bilmiyorum"

Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan anne Serpil C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Emniyetteki ilk sorgusunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Serpil C.'nin, iddiaları kesin bir dille reddettiği öğrenildi. Şüpheli annenin verdiği ifadede, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" şeklinde savunma yaptığı belirtildi.

Şüpheli kadının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı