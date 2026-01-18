Haberler

60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Sancaktepe'de yakalandı

60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Sancaktepe'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 1998 yılında taksi şoförü R.G.'yi gasp edip öldürdüğü iddiasıyla 60 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan D.T., Sancaktepe'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 1998 yılında taksi şoförü R.G.'yi gasp edip boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp 60 yıl 6 ay hapis cezası alan firari hükümlü D.T., Sancaktepe'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Mart 1998 tarihinde D.T., F.M. ve A.A., Samandıra'da bir araya gelerek Karabük'e gitmek amacıyla bir taksi gasp etti. Sarıgazi'deki taksi durağından bindikleri taksiyi gasp eden şahıslar, şoför R.G.'yi boğarak öldürürken, Pendik'te araçtan attı. Olayın ardından yakalanıp yargılanan D.T., 25 yıl hapis cezası aldı. Daha sonra cezaevinden çıkan D.T.; 2016 yılında basit cinsel saldırı suçundan 2 yıl ceza aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hükümlü şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında, 6 Ekim 2022'den bu yana firari olarak aranan D.T.'nin Sancaktepe'de bir evde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 1998 yılında işlediği cinayet ve gasp suçundan hakkında 60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T. Sancaktepe'de yakalandı. İşlemlerin ardından firari hükümlü D.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli