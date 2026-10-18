1915 Çanakkale Köprüsü önünde sürüklenen teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

1915 Çanakkale Köprüsü önünde sürüklenen teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında 2 kişinin bulunduğu tekne sürüklenince Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, tekneyi Lapseki'ye emniyetle yanaştırarak 2 kişiyi kurtardı.
1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde içinde 2 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı. 2 kişi ve tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde içinde 2 kişi bulunan sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Botu 'KEGM-6' sevk edildi.
Başlatılan kurtarma faaliyetleri çerçevesinde içinde 2 kişi bulunan tekne Lapseki'ye emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı