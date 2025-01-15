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19 Yıl Sonra Kaybolan Zekiye Aydın Cinayetinde Şok Gelişme

19 Yıl Sonra Kaybolan Zekiye Aydın Cinayetinde Şok Gelişme
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Çanakkale'de 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ın cinayetiyle ilgili olarak 19 yıl sonra Sabri Önal gözaltına alındı. Önal, cenazesinin yerini bildiğini iddia etti ve jandarma tarafından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de 19 yıl önce kaybolan Otel ve Turizm İşletmecisi Zekiye Aydın'ın cinayetine ilişkin Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan Sabri Önal adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında Otel ve Turizm İşletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önal, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın 'cenazesinin yerini biliyorum' açıklamasının ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından canlı yayında gözaltına alındı. Dün olayla ilgili Keşan'da keşif yapıldı. Gözaltına alınan Sabri Önal, jandarma ekiplerine cenazesinin 1 kilometrelik alanda olduğu bölgeyi gösterdi. Ardından Sabri Önal, ifadesi alınmak üzere Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. İşlemlerinin ardından Sabri Önal, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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