19 Yıl Sonra Açılan Dosyada 9 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu, 19 yıl önce kapatılan faili meçhul dosyası yeniden açıldı ve yapılan operasyonları sonucu yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Karayazı ilçesinde 17 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 18 Temmuz 2006 tarihli faili meçhul kasten öldürme olayı yeniden ele alındı. Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen planlı ve titiz çalışmalar kapsamında, maktulün ölüm nedeni araştırılırken bölgenin gelenek ve kültürü dikkate alınarak olay aydınlatıldı.

Yapılan kapsamlı çalışma sonucunda; olay şüphelisi olarak tespit edilen 9 şahsa yönelik, 8 adreste 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon icra etti. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden, mahkemeye sevk edilen 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şahıs ise tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM