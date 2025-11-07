19 Yaşındaki Genç Kadın Evinde İple Asılı Bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde evinde iple asılı halde bulunan 19 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 6 Kasım Perşembe günü 02.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, I.D. (19) yakınları tarafından evinde tavana iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, genç kadın ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen I.D.'nin cenazesi şehir mezarlığında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA