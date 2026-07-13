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18 ilde zehir tacirlerine darbe: 80 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı, 18 ilde uyuşturucu satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını, 355 kg uyuşturucu ve 52 bin 616 hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 18 ilde 18 İlde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik düzenlenen operasyonlarda; 80 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "18 İlde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik düzenlenen operasyonlarda; 355 kg uyuşturucu madde ile 52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 59'u tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 485 narkotik ve asayiş ekibi,

2 bin 910 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptıkları, Yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi.

Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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