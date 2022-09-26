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1700 metreden atladı, ağaçta asılı kaldı

3. Sayfa Haberleri

1700 metreden atladı, ağaçta asılı kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında kontrolü kaybederek ağaç dallarına takılan yamaç paraşütü pilotu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında kontrolü kaybederek ağaç dallarına takılan yamaç paraşütü pilotu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü pilotu Swensson Sigvard dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'daki bin 700 metre yüksekteki pistten tekli uçuş yaptı. Uçuş rotasının sonu olan Belcekız Plajı pistine inmek isteyen yamaç paraşütü pilotu, piste yakın bir ağacın dallarına takılınca paraşütüyle birlikte ağaçta mahsur kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri mahsur kalan Swensson Sigvard kurtarmak için çalışma başlattı. Yamaç paraşütü pilotu asılı kaldığı açtan kurtarıldı. Swensson Sigvard'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ölüdeniz Mahallesi Fethiye İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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