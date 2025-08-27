17 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Batman'da Yakalandı
Batman'da, hakkında kesinleşmiş 17 yıl 10 ay 8 gün hapis cezası bulunan O.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üst aramasında 9 gram metamfetamin ele geçirildi.
Batman'da hakkında 17 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Devriye gezen Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçtaki O.K. isimli şahsın 22 ayrı suçtan arandığı ve 17 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Şahsın yapılan üst aramasında 9 gram metamfetamin ele geçirildi. O.K. işlemlerin ardından Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa