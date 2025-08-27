17 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Batman'da Yakalandı

Batman'da hakkında 17 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Devriye gezen Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçtaki O.K. isimli şahsın 22 ayrı suçtan arandığı ve 17 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Şahsın yapılan üst aramasında 9 gram metamfetamin ele geçirildi. O.K. işlemlerin ardından Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN