17 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Batman'da Yakalandı

Güncelleme:
Batman'da, hakkında kesinleşmiş 17 yıl 10 ay 8 gün hapis cezası bulunan O.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üst aramasında 9 gram metamfetamin ele geçirildi.

Devriye gezen Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçtaki O.K. isimli şahsın 22 ayrı suçtan arandığı ve 17 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Şahsın yapılan üst aramasında 9 gram metamfetamin ele geçirildi. O.K. işlemlerin ardından Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN

