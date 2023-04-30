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17 yıl hapis cezası bulunan şahıs kaçarken yakalandı

3. Sayfa Haberleri

17 yıl hapis cezası bulunan şahıs kaçarken yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

17 yıl hapis cezası bulunan şahıs kaçarken yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi İlçesi'ne bağlı Danişmentgazi mahallesi bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda; hakkında 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y., polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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