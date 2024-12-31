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17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
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Sakarya'da 17 yaşındaki genç kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.'yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi'nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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