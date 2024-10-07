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17 Yaşındaki Hırsız Otostop Çekerken Yakalandı

17 Yaşındaki Hırsız Otostop Çekerken Yakalandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 71 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki hırsız, otostop çekerken polis tarafından yakalandı. Çok sayıda hırsızlık olayına karışan Batuhan A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesini mesken altına alan ve 71 suçtan kaydı bulunan 17 yaşındaki zanlı otostop çekerken polis tarafından yakalandı. Azılı hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın çanta ve motosiklet çaldığı anlar da kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak yapılan çalışmalarda, ilçeyi adeta mesken altına alan ve çok sayıda hırsızlık olayına karışan şüpheli Batuhan A.'nın (17) yakalanması için operasyon başlatıldı.

17 yaşındaki azılı hırsızın kaçma taktiği pes dedirtti

Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerinin takip etmesi üzerine Batuhan A. gecenin karanlığından yararlanacağını düşünerek tarlaya kaçtı. Burada çalılıklarla bütünleşen şüpheli daha sonra yola çıkarak otostop çekti.

Polisler kovaladığı hırsızı otostop çekerken yakaladı

Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği bölgeyi abluka altına alırken; polis ekibi yolda bir şahsın otostop çektiğini gördü. Kısa sürede şahsın Batuhan A. olduğunu tespit eden ekipler yanına yanaşarak yaka paça gözaltına aldı. Büro Amirliği'ne götürülen Batuhan A.'nın yapılan sorgusunda 18 hırsızlık olayından arandığı ve 71 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki suç makinası mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan A.'nın karıştığı çanta ve motosiklet çalma anları da an be an güvenlik kamerasına yansımıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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