17 Yaşındaki Hilalnur Tüzün Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara'da erkek arkadaşı tarafından darp edilen 17 yaşındaki lise öğrencisi Hilalnur Tüzün, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan genç kız, hastanede iki gün boyunca tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Cenazesi Polatlı'da toprağa verildi.

Ankara'da, geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşı tarafından köpeğiyle birlikte öldüresiye darp edilmesi olayıyla gündeme gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi Hilalnur Tüzün, Polatlı'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Ağustos günü Polatlı ilçesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü Hilalnur Tüzün'ün yaptığı ve üzerinde kız arkadaşının da bulunduğu motosiklet kavşakta hafif ticari otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tüzün ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahedeye alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan genç kız 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tüzün'ün kazada yaralanan arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

Cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Hilalnur Tüzün için Polatlı'da yer alan Menteşe Cami'sinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Tüzün'ün cenazesi namazın ardından Polatlı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç kızın cenazesinde ailesi, yakınları ve arkadaşları yer aldı.

Erkek arkadaşının saldırısına uğramıştı

Şubat ayında, 21 yaşındaki erkek arkadaşı A.A. tarafından köpeği ile birlikte darp edilmesiyle gündeme gelen Tüzün, verdiği röportajda erkek arkadaşından saldırgan tavırlar sergilediği için ayrılmak istediğini ve bu nedenden dolayı darp edildiğini belirtmişti. Olayın ardından gözaltına alınan ve 4 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
