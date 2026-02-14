Haberler

Genç kız, 4. kattan kamyonet kasasına düşüp ağır yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde, 4. kat balkonundan dengesini kaybederek kamyonet kasasına düşen 17 yaşındaki E.Ç. ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı.

Mersin'in Mut ilçesinde bir apartmanın 4. katından kamyonet kasasına düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç (17) 4.kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek park halindeki kamyonet kasasının kaput korumasının üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı E.Ç., Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
