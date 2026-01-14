Haberler

Ablası tarafından öldürülen Eylül, annesinin 'Hayallerimiz yarıda kaldı' sözleriyle son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da ablası tarafından silahla başından vurulup hastanede sevenlerinin umuduyla yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Eylül, hayatını kaybetti. Eylül'ün cenazesi sırasında annesinin 'Hayallerimiz yarıda kaldı' sözleri yürekleri burktu.

Hatay'da ablası tarafından silahla başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Eylül, annesinin "Hayallerimiz yarıda kaldı" sözleri ve tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde 6 Ocak günü yaşanan olayda, ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde 17 yaşındaki Eylül M., baş kısmından yaralı halde bulunmuş ve hayati tehlikeyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yoğun çalışmalarıyla Eylül'ü vuranın ablası E.M. olduğu ortaya çıkmış ve şahsa silah temin edenlerin ise S.Y., D.S. ile M.Ç. oldukları belirlenmişti. Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 3 şahıs geçtiğimiz gün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kardeşini silahla vuran 19 yaşındaki abla E.M.'nin ise akıl sağlığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar verilmişti. Defne Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 gündür yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Eylül geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Eylül, memleketi Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunun üzerine gelinlik konulan ve gözyaşları içerisinde geçen cenaze namazında Eylül'ün yakınları zor anlar yaşadılar. Eylül'ün annesinin "Hayallerimiz yarıda kaldı, Eylül kalk" sözleriyse yürekleri burktu. - HATAY

