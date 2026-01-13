Ablası tarafından silahla vurulan 17 yaşındaki Eylül kurtarılamadı

Hatay'da ablası tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan 17 yaşındaki Eylül, 7 günün ardından hayata tutunamayarak vefat etti.

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde 6 Ocak günü yaşanan olayda, ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde 17 yaşındaki Eylül M., baş kısmından yaralı halde bulunmuş ve hayati tehlikeyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yoğun çalışmalarıyla Eylül'ü vuranın ablası E.M. olduğu ortaya çıkmış ve şahsa silah temin edenlerin ise S.Y., D.S. ile M.Ç. oldukları belirlenmişti. Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta tavuk kümesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 3 şahıs geçtiğimiz gün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kardeşini silahla vuran 19 yaşındaki abla E.M.'nin ise akıl sağlığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar verilmişti.

Defne Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 gündür yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Eylül sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Eylül'ün Mağaracık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - HATAY