Haberler

Ablası tarafından silahla vurulan 17 yaşındaki Eylül kurtarılamadı

Ablası tarafından silahla vurulan 17 yaşındaki Eylül kurtarılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da ablası tarafından silahla başından vurulup ağır yaralanan 17 yaşındaki Eylül, 7 gün süren yaşam mücadelesinin ardından vefat etti. Olayda genç kızın ablasının sorumlu olduğu ve olayda kullanılan silahın ele geçirildiği belirtildi.

Hatay'da ablası tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan 17 yaşındaki Eylül, 7 günün ardından hayata tutunamayarak vefat etti.

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde 6 Ocak günü yaşanan olayda, ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde 17 yaşındaki Eylül M., baş kısmından yaralı halde bulunmuş ve hayati tehlikeyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yoğun çalışmalarıyla Eylül'ü vuranın ablası E.M. olduğu ortaya çıkmış ve şahsa silah temin edenlerin ise S.Y., D.S. ile M.Ç. oldukları belirlenmişti. Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta tavuk kümesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 3 şahıs geçtiğimiz gün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kardeşini silahla vuran 19 yaşındaki abla E.M.'nin ise akıl sağlığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar verilmişti.

Defne Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 gündür yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Eylül sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Eylül'ün Mağaracık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin bilinmeyen işi! Madalya bile kazanmış

Guendouzi'nin bilinmeyen işi ortaya çıktı
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı